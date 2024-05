Capita a tutti di dormire male qualche volta E il giorno seguente sembra impossibile affrontare anche le normali attività Ecco quattro consigli di un' esperta del sonno per portare a termine almeno il minimo indispensabile

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ognuno ha i suoi rimedi e le sue strategie per gestire gli impegni se non si è riusciti abene. Non sempre però si riesce a farlo, o comunque la difficoltà è tanta che c’è chi ci ha scrittoun libro. Di fatto “The Women’s Guide to Overcoming Insomnia“, è un manuale perbene senza usare farmaci. Lo ha scritto una psicologa specializzata in medicina del, la dottoressa Shelby Harris.alcuniper riuscire adilsuccessivo a una nottataccia e fare in modo che questa sia solo un caso isolato. ...

Casemiro non riesce a capire perché il suo Manchester United sia ancora così distante dalle prime posizioni in Premier. Una situazione che è diventata insostenibile per lui: "A volte non riesco a dormire".Continua a leggere

Franco Di Mare, la figlia Stella: «Ci ha fatto sorridere anche la sera prima di morire. Mi ha insegnato a decidere con il cuore» - Franco Di Mare, la figlia Stella: «Ci ha fatto sorridere anche la sera prima di morire. Mi ha insegnato a decidere con il cuore» - Stella, figlia del giornalista Franco Di Mare, ricorda il padre che ha perso la vita il 17 maggio, a Roma, per un mesotelioma. Franco di Mare, le parole della figlia Stella Il ...

Verissimo, Veronica Peparini con Andreas Muller e i quattro figli: “Non so cosa posso chiedere di più”. Lui finisce in lacrime - Verissimo, Veronica Peparini con Andreas Muller e i quattro figli: “Non so cosa posso chiedere di più”. Lui finisce in lacrime - La famiglia si riunisce al gran completo, Penelope finisce anche in braccio a Silvia Toffanin che commenta: "Se mi vede mia figlia mi chiede subito una sorellina!", mentre Ginevra continua a dormire ...

Malattie, stress, peso che aumenta: i rischi di dormire meno di 7 ore - Malattie, stress, peso che aumenta: i rischi di dormire meno di 7 ore - Gli esperti lo predicano da tantissimo tempo: non è importante soltanto la qualità del sonno ma anche la quantità delle ore che si sceglie di dormire, non a caso la vita dell'essere umano è fatta per ...