F1 - GP Monaco 2024 | programm - ora -i, -tv, streaming Calendario 24-26 maggio a Montecarlo

(Di lunedì 20 maggio 2024) Nel fine-settimana del 24-26il Mondialedi F1 tornerà nuovamente in scena. Messo alle spalle l’appuntamento di Imola, il Circus volgerà lo sguardo nello scenario più glamour del, ovvero a. Sul celebre tracciato cittadino assisteremo a una tre-giorni molto intensa e i piloti dovranno rasentare la perfezione per non veder compromessa la propria prestazione. Ogni minimo errore potrebbe costare caro, per i muretti del circuito monegasco. Grande attesa per la Ferrari e per il padrone di casa Charles Leclerc, desideroso anche di sfatare il tabù. Charles, infatti, per un motivo o per l’altro non è mai riuscito a rientrare nel novero dei vincitori di questa prova anche per eventi fuori dal proprio controllo. Non sarà semplice perché la Red Bull con l’olandese Max Verstappen è lanciatissima in ...