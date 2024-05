Leader di sostenibilità a livello internazionale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) SIT HA SEMPRE GUARDATO con particolare attenzione ai temi della. Un’eccellenza confermata nei giorni scorsi dall’avere ottenuto il rating Gold di EcoVadis, nel quale rientrano solamente il 5% delle aziende aglobale, percentuale che scende al 2% se si prende in considerazione che il gruppo guidato dall’ad Federico de’ Stefani si posiziona nel 98° percentile delle aziende valutate da EcoVadis, la più importante societàdi valutazione della responsabilità sociale d’impresa (in tutto più di 130mila). Con un punteggio complessivo di 77/100, in miglioramento di 14 punti rispetto all’anno precedente, ildi performance didi Sit è stato giudicato "avanzato", rating che testimonia un approccio strutturato e proattivo alla ...