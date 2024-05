Bologna Juventus | dove vederla - orario e probabili formazioni

Il programma e i telecronisti su Dazn di Bologna-Juventus , match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Al Dall’Ara si chiude questo penultimo turno di campionato: rossoblù reduci dalla festa per la qualificazione in Champions ...

Vince, sogna e fa sognare. Ma soprattutto scomoda i grandi della storia con una sana insolenza. Il Bologna di Thiago Motta si è qualificato in Champions League per la prima volta dal 1964-65, quando fu una leggenda (del calcio giocato e allenato) ...

Una sfida che fino a un paio di settimane fa per il Bologna poteva significare Champions League si è trasformata in uno Scontro diretto per il terzo posto contro la Juve. I rossoblu hanno confermato il proprio status di big in questo campionato ...