(Di lunedì 20 maggio 2024) NON SI CONTANO le auto speciali realizzate da Focaccia Group. L’azienda con sede a Cervia, in provincia di Ravenna, è specializzata in progettazione, sviluppo e produzione di componenti eper auto, moto eper il trasporto delle persone, con particolare riferimento aialle persone con disabilità, flotte aziendali, auto delle Forze dell’Ordine, mezzi d’emergenza e soccorso especiali. Tra glidi successo dell’azienda emiliana c’è anche la papamobile. Da carrozzeria artigianale, questo Gruppo, che oggi fattura 50 milioni di euro, è diventata una azienda internazionale. Focaccia Group compie 70 anni, nei quali ha costantemente investito in progettazione, ricerca e sviluppo, con una attenzione allo stile, al design e alla ...

Allestimenti su misura per rendere più accessibili i veicoli - allestimenti su misura per rendere più accessibili i veicoli - L’azienda con sede a Cervia, in provincia di Ravenna, è specializzata in progettazione, sviluppo e produzione di componenti e allestimenti per auto, moto e veicoli per il trasporto delle persone, con ...

Kia Sportage 1.6 TGDi HEV AT GT-line Plus del 2022 usata a Ravenna - Kia Sportage 1.6 TGDi HEV AT GT-line Plus del 2022 usata a Ravenna - Scopri la nostra vasta selezione di veicoli Usati. Offriamo garanzia di 12 mesi, tagliando certificato e prova su strada. Contattaci ai seguenti numeri Martina 342 636 7598 Monica 366 269 6280 ...

Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125 CV Start&Stop Active del 2021 usata a Firenze - Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125 CV Start&Stop Active del 2021 usata a Firenze - Solo per questo mese approfitta di Idea Ford su tutti i veicoli Ford usati. Contattaci e fissa subito un appuntamento per un preventivo. Ford Ecosport usata. Motore 1.0 benzina 125 cv cambio manuale.