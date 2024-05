Stramaccioni | Inzaghi è un vero timoniere - non ha mai cercato scuse!

(Di lunedì 20 maggio 2024) Andreaha indicato in Simoneildell’Inter scudettata, colui che ha sempre indicato la strada da seguire per non distogliere l’attenzione dalla conquista della seconda stella. IL LEADER – Andreaha esaltato il lavoro svolto dall’allenatore dell’Inter Simonenel consentire ai nerazzurri di conquistare la seconda stella. L’ex allenatore italiano, intervenuto ai microfoni di DAZN in occasione dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto da parte dei meneghini, ha rimarcato come la principale dote del tecnico piacentino risieda nella sua leadership: «è un. Nei momenti difficili ha sempre tenuto la barra del timone dritta». In merito al suo atteggiamento, ...

