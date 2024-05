L’Atalanta ha due grandi nodi da sciogliere verso Dublino | il sostituto di De Roon e il recupero di Kolasinac

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 20 maggio 2024) Zingonia. Ora sì, ora è il momento: quello che per ogni atalantino era definibile da un paio di settimane come “pensiero fisso”, oggi è anche il pensiero unico. Archiviato il discorso Champions League, conquistata a Lecce in via definitiva, finalmentepuò concentrarsi solo su, solamente su. Il conto alla rovescia in vista della finale di Europa League era già scattato dal 9 maggio, quando la vittoria sul Marsiglia ha reso realtà un sogno di tutti. Quella realtà ora è vicinissima, per i tifosi come per il gruppo e per Gian Piero Gasperini, che ha sempre pensato partita per partita, senza scegliere. Missione compiuta, comunque andrà. Ora però delle scelte il tecnico le dovrà fare e riguardano l’undici che scenderà in campo all’AVIVA Stadium mercoledì alle 21 contro il Bayer Leverkusen. I grossi interrogativi da ...