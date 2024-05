In serata torna la pioggia | ci accompagnerà per tutta la settimana

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 20 maggio 2024) Una perturbazione in risalita dal mar Mediterraneo porta un graduale peggioramento del tempo sulla nostra regione, con i maggiori effetti che arriveranno dallaodierna. A seguire condizioni di tempo variabile almeno fino a venerdì, per la persistenza di umide correnti atlantiche sud-occidentali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 20 maggio 2024 Tempo Previsto: In mattinata cielo parzialmente nuvoloso con qualche breve piovasco possibile tra Prealpi e alta pianura. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità a partire da sud, con rovesci sparsi sui settori meridionali in estensione al resto della regione in.Temperature: Minime in lieve aumento (13/15°C), massime in lieve calo (21/24°C).Venti: In pianura venti deboli o moderati da est, in quota venti deboli da ...