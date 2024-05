(Di lunedì 20 maggio 2024) IlMax, idolo degli studenti di un college americano, è stato premiato con una particolare e simpaticaadNon sarà più solo Max, da oggi dovrete chiamarloe! Un messaggio chiaro a tutti gli studenti della Vermont State University, college nei pressi di Castleton, comune appartenente allo Stato del Vermont. Qui, lo scorso sabato, unè stato premiato con unato alquanto particolare. Prima della classica cerimonia didei ragazzi dell’ultimo anno, l’istituto ha deciso di riconoscere all’animale una specializzazione in ‘Litter-ature‘. Un simpatico gioco di parole tra la ‘litter box’ – parola inglese per indicare la lettiera dei gatti – e la materia ‘litterature’ – letteratura -. IlMax premiato con una ...

Laurea ad honorem per un gatto di un’università americana: ora è dottor Max - laurea ad honorem per un gatto di un’università americana: ora è dottor Max - Il gatto Max, idolo degli studenti di un college americano, è stato premiato con una particolare e simpatica laurea ad honorem Non sarà più solo Max, da oggi dovrete chiamarlo Dottore! Un messaggio ...

Cagnolino trovato decapitato in un parco; sospettato detenuto - Cagnolino trovato decapitato in un parco; sospettato detenuto - Un uomo di 66 anni, di nome Domingo R. Rodriguez, è stato accusato di crudeltà verso gli animali dopo che le autorità hanno trovato il suo cane decapitato nel Fort De Soto Park, in Florida. +Scopri i ...

Il gatto riceve una laurea honoris causa all’Università del Vermont; capisci - Il gatto riceve una laurea honoris causa all’Università del Vermont; capisci - La Vermont State University, negli Stati Uniti, in particolare il campus di Castleton, ha conferito una laurea honoris causa a un gatto di nome Max ...