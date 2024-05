Imola - uno show senza fine Duecentomila motivi per non perdere il Gp

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) FORMULA 1 Baroncini La collina della Rivazza, colorata di rosso sangue come negli anni del miracolo ferrarista e piena come nei giorni delle liturgie pagane di Vasco Rossi, non respira piano e, per fare rumore, trascinaoltrepresenze. Un’invasione per dire che il Gp di Formula 1 deve restare qui, sul Santerno insidiato dai petrodollari: per ora il contratto mette al sicuro il 2025 e resta sul piatto il 2026, con il recupero dell’edizione cancellata per l’alluvione della Romagna nel maggio di un anno fa. Ma poi? "È fondamentale che l’Italia mantenga due Gran premi, pensare alla Formula 1Monza non è la Formula 1, quindi ci lavoriamo", dice il ministro dei trasporti Matteo Salvini. Nei paddock vip c’è un mondo variegato: l’attore Hugh Grant in camicia chiara ...