(Di lunedì 20 maggio 2024) Guarda cheè bravo, un talento precoce, uno studioso di Medioevo come pochi”, mi dicono alcuni colleghi allarmati, saputo che s... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

La lezione pubblica di Alessandro Barbero su "Federico II tra storia e leggenda", in programma a Napoli l'11 marzo alle 17:00, sta riscuotendo un grandissimo successo, soprattutto tra i giovani. L'articolo Tutti pazzi per Alessandro Barbero : a ...

“Questa filiera oggi soffre del tema del bracconaggio e della trasparenza. Affrontare questo problema vuol dire creare un modello formativo per i cacciatori, i macellatori, i ristoratori e avere un concetto di qualità delle carni selvatiche che sia ...

Alessandro Barbero conferma il suo status di star indiscussa del Salone del Libro di Torino. Dopo aver riempito l'Auditorium, lo storico ha attirato una coda di settanta metri allo stand della Laterza per il firmacopie , a testimonianza del suo ...

Tutti pazzi per Alessandro Barbero - tutti pazzi per Alessandro barbero - Miscelato nel modo giusto, il Medioevo si vende sempre bene, come aveva capito meglio di tutti Umberto Eco. Qui barbero può contare su solidissime e poderose ricerche, ma anche su cose minori e ...

Da Alessandro Barbero a Michelangelo Pistoletto, si allarga a nuovi saperi il Festival dell’Economia di Torino - Da Alessandro barbero a Michelangelo Pistoletto, si allarga a nuovi saperi il Festival dell’Economia di Torino - Promosso dal Tolc (Torino local Committee), il Festival vede, anche per il 2024, la direzione scientifica di Tito Boeri. E in maniera quasi automatica, qualunque ragionamento sulla conoscenza attuale ...

Edoardo Prati, chi è il «Barbero di TikTok» che sui social parla di latino e classici: «Quel botta e risposta con un prof» - Edoardo Prati, chi è il «barbero di TikTok» che sui social parla di latino e classici: «Quel botta e risposta con un prof» - Ha 19 anni e dopo aver conquistato migliaia di follower è stato ospite di Fabio Fazio. Nato a Rimini e studente a Bologna, a ottobre esordirà a teatro ...