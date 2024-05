"Udinese ed Empoli pareggiano 1-1: Niang e Samardzic segnano su rigore" - "udinese ed Empoli pareggiano 1-1: Niang e samardzic segnano su rigore" - udinese 1 empoli 1 udinese (3-5-1-1): Okoye 6; Perez 6, Bijol 5.5, Kristensen 6; Ehizibue 5.5 (10’st Ebosele 6), Walace 6 (42’st Zarraga sv), Payero 6, Kamara 5.5 (42’st Ferreira sv), samardzic ...

