(Di lunedì 20 maggio 2024) Suicidio o no, lui voleva sparire. Voleva separarsi da noi, da noi gente normale”. A dire questo dijunior, il nipote, figlio di un fratello di Et... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Un misuratore dello spessore del ghiaccio e di altri parametri atmosferici come umidità e temperatura. Non per un posto qualunque ma per il continente più estremo del mondo, il Polo Nord . È stato Costruito a Martina Franca dagli studenti ...

Un misuratore dello spessore del ghiaccio e di altri parametri atmosferici come umidità e temperatura. Non per un posto qualunque ma per il continente più estremo del mondo, il Polo Nord . È stato Costruito a Martina Franca dagli studenti ...

Le scomparse lontane e vicine di Ettore Majorana e Federico Caffè - Le scomparse lontane e vicine di ettore majorana e Federico Caffè - I punti di contatto psicologici, caratteriali e culturali sono sorprendenti. Sciascia e Rea hanno indagato e dubitato del suicidio: resta il convento ...

Grande giornata di sport al Santa Maria ad Nives con la “Marathon Experience" - Grande giornata di sport al Santa Maria ad Nives con la “Marathon Experience" - Prossima Tappa prevista per giorno 22 maggio al Palasport Brillia, la sfida si trasferirà sui campi di pallavolo e concluderà la prima edizione di questo nuovo progetto firmato Corigliano Volley – For ...

Grave incidente nella notte: 23enne soccorso in codice rosso - Grave incidente nella notte: 23enne soccorso in codice rosso - Un grave incidente stradale si è verificato poco dopo la mezzanotte in via ettore majorana a Nova Milanese, coinvolgendo un giovane di 23 anni in sella ad una moto. Il sinistro, descritto come uno ...