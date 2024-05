Maturità | il countdown Tutto pronto o quasi Commissioni - è corsa per trovare i presidenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 20 maggio 2024) PRATO Superata anche la scadenza del 15 maggio, può partire il conto alla rovescia della2024. La prima senza grandi scossoni, dopo gli anni del Covid e un 2023 segnato dalla riforma degli istituti professionali. Ora che i consigli di classe di tutte le quinte superiori hanno messo nero su bianco il programma svolto durante l’ultimo anno di scuola, niente più si interpone fra i maturandi e l’esame che segnerà il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro o all’università tranne la composizione delled’esame formate da tre commissari esterni più il presidente. Il solito sudoku per Prato alle prese con una mancanza cronica ditanto che in passato è stato necessario fare ricorso ai pensionati. In campo ci sono i dirigenti di tutti gli ordini e gradi di scuola che sono già stati precettati dall’Ufficio ...