Fotovoltaico domestico | I pannelli - le batterie e l’energia da vendere Il bilancio è in attivo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il 2023 è stato un anno spartiacque. Per la prima volta il solare eclissa il petrolio in termini di investimenti. Il sole è una fonte energetica inesauribile e pulita che può essere convertita in energia elettrica grazie aifotovoltaici. Anche il singolo utente privato può diventare prosumer, ovvero un consumatore che contribuisce alla produzione di energia, alleggerendo al contempo, il carico sulla rete locale di distribuzione. Ma come fare? Ne abbiamo parlato con Paolo Bellotti, responsabile marketing e vendite di A2a Energia. Come si compone un impianto? "È costituito dall’assemblaggio di più moduli fotovoltaici che sfruttanosolare per produrre energia elettrica. In un impianto tradizionale, ivengono collegati uno all’altro in serie formando una “stringa“. I moduli ...