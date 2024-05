Motociclista morto sull’Aurelia Forse un malore prima dell’impatto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 20 maggio 2024) Potrebbe essere stato un improvvisoa far perdere il controllo della motocicletta a Alfredo Lazzoni, lo spezzino di 63 anni vittima dell’incidente stradale che si è verificato l’altra seraproprio al confine tra i Comuni di Arcola e Vezzano Ligure. Una zona considerata da sempre pericolosa soprattutto a causa della velocità, che ha causato diversi incidenti – alcuni dei quali con esito purtroppo mortale – e che proprio per questo da alcuni anni è monitorata dall’autovelox installato dal Comune di Arcola. Tutta da valutare quindi la dinamica dello scontro con una automobile avvenuto intorno alle 20 di sabato: alcuni testimoni hanno parlato di una improvvisa sbandata della motocicletta e della successiva caduta contro la vettura che stava sopraggiungendo. Agli automobilisti in transito che per primi si sono fermati ed hanno prestato ...