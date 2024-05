Suv inciampa nella pietra del pavè A fuoco insieme ad altre due auto

(Di lunedì 20 maggio 2024) Si è incendiata all’improvviso, pochi minuti prima dell’una in via Rubens, in zona San Siro. Le fiamme sono divampate da un Suv Kia Sorento ibrido. Secondo le prime ipotesi, ancora da verificare compiutamente, l’vettura avrebbe urtato un massello leggermente rialzato, che avrebbe colpito un punto sensibile del veicolo (forse il pacco batteria, ma appunto si tratta di un’ipotesi ancora al vaglio). Le fiamme scaturite dal veicolo si sono propagate danneggiando altri due mezzi parcheggiati, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il trafficostrada è stato bloccato e anche la circolazione della linea 16 dei tram è stata interrotta per permettere l’intervento dei soccorsi. Secondo una prima ricostruzione fatta da uno dei pompieri presenti sul posto, l’stava percorrendo la via quando ha picchiato contro un massello ...

Terrificante errore dal dischetto di Ante Budimir nei minuti di recupero di Osasuna-Valencia in Liga: l'attaccante croato trasforma il tiro dagli 11 metri in una comica, inciampa ndo malamente. A fine gara, il ricovero in ospedale : aveva tre costole ...

