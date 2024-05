Settimana dello Sport Eventi - torne - esibizioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 20 maggio 2024) Sette giorni dii,, per celebrare tutte le disciplineive praticate in città e, soprattutto, gli atleti che ne sono protagonisti. Torna da oggi a domenica 26 maggio la "" dal Comune di Rho con la Consulta. Il tema di quest’anno è "No limits" perchè in città loè davvero all’insegna dell’inclusione. Una maglia blu con il 7 rosso che ricorda i simboli dei supereroi. "Indossare la maglia No Limits è un invito a superare i limiti esprimendo al massimo i propri talenti. Per farenon ci sono limiti - dichiara il sindaco Andrea Orlandi - Non importa se possa dare uno, dieci o cento: l’importante è che ciascuno faccia la sua parte". Si ...