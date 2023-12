Scuola | diversi licei occupati nella notte a Roma

(Di martedì 5 dicembre 2023) (Adnkronos) –sono stati. Oltre al Tasso,studenti hanno occupato anche iMamiani e Vittorio Colonna. Le occupazioni sarebbero avvenute tra le 2 e le 3 di. Sul posto la Polizia. Al liceo classico Tasso gli studenti sono entrati dall’adiacente liceo scientifico Righi. “Si comunica che chiunque entriè di fatto occupante – si legge in un comunicato del preside che ha fatto denuncia ai Carabinieri – E il suo regolamento rientrafattispecie prevista dall’Istituto. La mia solidarietà a tutti quegli studenti a cui è stato negato il diritto allo studio” ed impedito di vivere la ‘settimana ...

Altre News in Rete:

Fanny & Alexander e la Trilogia della città di K. al Piccolo Teatro

... ispirandosi alla lingua scritta sui quaderni didei suoi bambini: i fin dei conti saranno ...in carne e ossa e personaggi che appaiono in numerosi pannelli animati che in tempi e luoghi...

Scuola, occupati da studenti nella notte diversi licei a Roma Agenzia askanews

Roma, diversi licei occupati nella notte Adnkronos

Blitz degli studenti: occupati diversi licei a Roma nella notte

La scorsa notte a Roma diversi studenti di più licei della Capitale hanno deciso ... Interessati sarebbero almeno una dozzina di scuole pubbliche superiori della capitale. Le occupazioni, comunicate ...

La scuola non è solo il liceo: come abbattere i pregiudizi e proiettare i ragazzi nel mondo del lavoro

La scuola, incredibile ma vero ... ovvero con profili professionali diversi rispetto alle diverse esigenze del lavoro. Partire dalla realtà, da ciò che veramente serve formare. Solo così i ragazzi ...