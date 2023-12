Prevenire il deterioramento cognitivo | una sfida possibile

Leggi su iltempo

(Di martedì 5 dicembre 2023) MONZA (ITALPRESS) – Con il progressivo invecchiamento della popolazione generale ci troviamo di fronte ad un preoccupante scenario di incremento – nel futuro vicino – della prevalenza dei disturbi cognitivi e delle demenze a carattere neurodegenerativo. Per questo motivo la European Academy of Neurology ha recentemente varato una iniziativa globale per promuovere la salute cerebrale (Brain Health), con l'obiettivo della prevenzione della demenza.Partendo da queste considerazioni, presso la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori – Università degli Studi di Milano-Bicocca è in fase di avvio l'attività di un nuovo ambulatorio dedicato al decadimentosoggettivo (SCD). Il decadimentosoggettivo è una condizione, molto frequente dopo i 55-60 anni, in cui il soggetto ha la sensazione che le proprie performance cognitive (spesso ...