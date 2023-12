Cina | Hubei | rinvenute prime strutture note di raccolta dell’acqua

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 dicembre 2023) Wuhan, 05 dic – (Xinhua) – Una diga di 5.100 anni fa, completa di serbatoio e sfioratore, e’ stata identificata come il primo progetto noto indi conservazione. La diga di Xiongjialing fa parte del sito di reperti di Qujialing nella citta’ di Jingmen, nella provincia centrale cinese dello. Inizialmente fu costruita circa 5.100 anni fa su un affluente del fiume Qingmudang e successivamente fu ampliata sia in altezza che in larghezza, ha dichiarato Tao Yang dell’Istituto provinciale delloper i reperti culturali e l’archeologia. La diga esistente misura 2 metri di altezza e 180 di lunghezza. Presenta un serbatoio a est e un’area di irrigazione di 8,5 ettari a ovest, e, secondo Tao, quest’ultima ospitava una risaia preistorica. Sul lato settentrionale del serbatoio ...