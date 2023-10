LIVE Inter-Benfica 1-0 | Thuram!

Inter-Benfica è l’incontro valido per la seconda giornata di Uefa Champions League 2023-2024, girone D: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66? Rete in fuorigioco di Dimarco. 64? Mkhitaryan dalla distanza non trova la porta. 62? ...