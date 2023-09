Jurgen Klopp critica le decisioni “ingiuste” e “folli” nella sconfitta del Liverpool contro il Tottenham

Leggi su justcalcio

(Di domenica 1 ottobre 2023) Sito inglese: L’allenatore delhato gli ufficiali di gara dopo laper 2-1 dei Reds in casa delin Premier League sabato. La squadra diha fatto espellere Curtis Jones per un intervento su Yves Bissouma a seguito di una revisione del VAR nel primo tempo e si è ritrovata in nove uomini dopo che Diogo Jota ha ricevuto due cartellini gialli nel secondo periodo. Peggio ancora, è stato confermato dopo la partita che un tiro annullato di Luis Diaz nel primo tempo avrebbe dovuto reggere, con il PGMOL che ha ammesso che la loro chiamata di fuorigioco era errata e doveva essere ribaltata dal VAR. Nonostante lo svantaggio numerico, ilha continuato a competere e sembrava aver raccolto un punto ...