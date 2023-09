Bellezza | Anti - ageing RELIFE Menarini lancia un nuovo modulatore del collagene

La cantante ormai non conosce limiti, ancora uno scatto da censura pubblicato per i fan! È ormai da più di qualche stagione che la bellissima Anna ...

"Non esiste un unico canone diestetica - afferma Mel Warren, Marketing Portfolio Strategy ... Per questo dovremmo parlare di più di pro - ageing invece di- ageing e di come alcuni ...... spiegando l'approccio rivoluzionario all'- ageing adottato dall'azienda di medicina estetica, ... Sempre nell'ambito die benessere, Relife ha promosso l'opera d'arte "Fragments of Beauty",...

Bellezza: Anti-ageing. RELIFE (Menarini) lancia un nuovo ... Tiscali Notizie

Salute della pelle, Warren: “Rendere tempo più bello, senza fermarlo” Adnkronos

“Non esiste un unico canone di bellezza estetica - afferma Mel Warren ... Per questo dovremmo parlare di più di pro-ageing invece di anti-ageing e di come alcuni trattamenti possano rendere questo ...Da un'antica pratica olistica deriva un protocollo anti-age che migliora il tono dei miscoli del viso in maniera 100% non invasiva. Basta la tecnica, e un po' di costanza ...