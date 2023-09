Calendario Serie C calcio oggi | orari 23 settembre | chi gioca | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) Torna in campo, sabato 23, laC: sette le partite in, tutte trasmesse da Sky. Alle 18.30 sono intre match: SPAL-Lucchese, Entella-Arezzo e Pontedera-Recanatese. Alle 20.45, invece, sarà la volta della Juventus Next Gen, impegnata ad Ancona, e del Perugia, di scena a Rimini. Alla stessa ora si affronteranno anche Gubbio e Pesaro e Fermana e Cesena. Di seguito ile ilcompleti con le partite di, sabato 23, valide per la 5ª giornata dellaC. La gare odierne verranno trasmesse da Sky.Ore 18.30 SPAL-Lucchese – Diretta tv su Sky Sport 253, diretta ...