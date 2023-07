Irpinia Sound & Travel | concerto nella cornice della Cavea Teatrale

(Di sabato 29 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa visita al Castello di Lapio e poi ilsuggestivadi Venticano: è questo il programma di domani (domenica 30 luglio 2023), quarto e ultimo giornoprima edizione di, il progetto finanziato dalla Regione Campania che coniuga arte, storia, enogastronomia e musica per valorizzare i territori dell’hinterland avellinese. L’idea è dell’Associazione Zenit 2000, presieduta da Massimo Testa, e dell’Associazione I Senzatempo, presieduta da Luciano Moscati, entrambe di Avellino, e di Castelli d’®. La direzione artistica è firmata da Tina Rigione ed Ernesto Del Giudice. Il tour è ...

È questa la formula scelta per gli ultimi due giorni della prima edizione di& Travel , il progetto finanziato dalla Regione Campania che coniuga arte, storia, enogastronomia e musica ...... diretto dal M° Massimo Testa, giovedì 27 luglio, alle ore 21, nella suggestiva cornice della Cavea Teatrale di Venticano darà ufficialmente il via alla prima edizione di& Travel , il ...Tutto questo e& Travel, il progetto finanziato dalla Regione Campania che coniuga arte, storia, enogastronomia e musica per valorizzare i territori dell'hinterland avellinese. E lo fa ...

Irpinia Sound & Travel, concerti nella cavea teatrale di Venticano Nuova Irpinia

Venticano. La visita al Castello di Lapio e poi il concerto nella suggestiva cornice della Cavea Teatrale di Venticano: è questo il programma di domani (domenica 30 luglio 2023), quarto e ultimo giorn ...Dal 27 al 30 luglio quattro eventi musicali tra classica e jazz con tour nella Valle del Calore ...