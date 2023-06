Si uccide in cella dopo aver ricevuto una nuova ordinanza per fatti di 5 anni fa La moglie aveva avvertito il carcere delle sue intenzioni

(Di venerdì 9 giugno 2023) Si è ucciso in, tramortito dalla notizia di unacautelare, quando già intravedeva la possibilità che per lui,la concessione della semilibertà e di un lavoro all’esterno, si profilasse l’affidamento in prova. Bassem Degachi, 39, tunisino, residente da moltia Mestre, sposato, si è visto crollare il mondo addosso quando gli è stato notificato il provvedimento. Ha chiamato laal telefono e le ha annunciato che si sarebbe ammazzato perché non ce l’avrebbe fatta a reggere unainchiesta, mentre stava espiando i suoi errori di un tempo con lo spaccio di droga. Per tre volte la donna ha chiamato la casa di pena di Santa Maria Maggiore a Venezia, dando conto del drammatico annuncio e invitando gli agenti a ...

Un suicidio in carcere su cui si dovrà fare chiarezza. La Procura ha aperto un'inchiesta sulla morte di Bessem Degachi, detenuto già in semilibertà, che si è tolto la vita martedì, nella sua cella di Santa Maria Maggiore, dopo aver ricevuto la notifica di un'ordinanza di custodia cautelare per fatti di droga vecchi ormai di cinque anni. A rendere la vicenda ancor più drammatica la

Il professionista contro manicomi e Rems: "La legge Basaglia non ha fallito. Un malato isolato, stigmatizzato, dà il peggio di sé"