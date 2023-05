Maternità surrogata | Maschio Fdi | ‘bene primo step per reato universale’

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Sono soddisfatto che la Commissione Giustizia abbia superato ildell’iter della pdl sullacomeuniversale”. Così Cirodeputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Giustizia a Montecitorio.“Fin dall’inizio, visto l’argomento molto sensibile, ho voluto garantire che il dibattito potesse svolgersi senza forzature e senza contingentare i tempi, in un confronto serrato ma civile. Mi fa piacere che – a parte un momento di tensione nel quale l’onorevole Serracchiani ha tentato di alzare i toni ed il livello di scontro oltre la normale dialettica maggioranza/opposizione – alla fine ci siamo riusciti”. “L’utero in affitto è una pratica disumana che priva un bambino del diritto di non essere strappato ...

...nei consessi sovranazionali e con la stessa attenzione nel rispetto dei diversi ruoli vengono seguiti i lavori parlamentari relativi alla proposta di legge per rendere il reato di...... i bambini non si comprano: dalle parole ai fatti" Finisce in uno scontro pesantissimo fra destra e sinistra il primo tratto di strada della proposta di legge che rende laun ...In tema di, la Commissione Giustizia della Camera ha concluso il voto degli emendamenti alla proposta di legge che dichiara la gestazione per altri reato universale, cioè perseguibile anche ...