Cessione Sampdoria | altra fumata nera | l’Assemblea dei soci riprenderà domani

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 maggio 2023)deidellaproseguirà nella giornata di, martedì 30 maggio. Ma il tempo per trovare una soluzione stinge, considerato che proprio entro il 30 maggio andranno pagati gli stipendi per evitare una penalizzazione nel prossimo campionato. Ma lo scenario, per il club blucerchiato, potrebbe anche essere peggiore, dato che non è ancora scongiurato il pericolo di un fallimento. La Lega di Serie A ha varato un anticipo del paracadute che porterebbe alla Samp un’iniezione di una decina di milioni di euro. Soldi utili, ma vincolati all’effettiva iscrizione alla prossima Serie B. Uno scenario che continua ad apparire tutt’altro che scontato. Finora due cordate si sono fatte avanti per rilevare laetà da Massimo Ferrero: una guidata da Alessandro Barnaba (con l’appoggio di ...