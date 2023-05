Vedi Conti | dici spin-off Ma così è troppo

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 19 maggio 2023) Carlo(foto US Rai) Battere il ferro finché è caldo è una pratica di cui in tv si abusa spesso con una certa insistenza, ma nel caso di Carlosi è andati forse oltre. In questa stagione 2022/2023 arrivata ormai alle battute finali, il conduttore toscano è di fatto in onda nella prima serata di Rai 1 da sempre, per giunta – e questo è il vero “fattaccio” – con due soli programmi dai quali sono stati ricavati-off a volontà. Da settembre la nuova edizione di Tale e Quale Show, che ha coperto buona parte dell’autunno: lo show è terminato l’11 novembre, ma la settimana successiva ha bissato con Tale e Quale Show – Il Torneo, in cui si sono sfidati i migliori concorrenti delle ultime due edizioni. A ridosso delle festività natalizie, invece, Natale e Quale Show, uno speciale che ha aperto la maratona solidale di Telethon ...