Primavera: Napoli-Torino 0-1 (Di domenica 2 aprile 2023) Napoli-Torino 0-1 Reti: pt 23' Antolini Ammoniti: pt 27' Njie, pt 44' Passador Espulsi: st 33' Weidmann, st 33' Boni Napoli: Boffelli, Barba, Acampa (st 36' Giannini), Marchisano (st 22' Boni), Hysaj, Obaretin, Iaccarino (st 31' Rossi), Alastuey (st 22' Koffi), Pesce, Gioielli, Spavone (st 36' Bonavira). A disposizione: Turi, Pellino, Mutanda, Sequino, Marranzino, Russo, Nosegbe, Lamine. Allenatore: Frustalupi. Torino: Passador, N'Guessan, Antolini (st 39' Ciammaglichella), Silva (st 15' Dell'Aquila), Savva (st 48' Ruiz), Dellavalle, Dembele, Njie (st 1' Ansah), Weidmann, Ruszel, Opoku. A disposizione: Servalli, Gaj, Wade, Caccavo, Jurgens, Acar. Allenatore: Fioratti.

