Serie B LIVE | Cagliari-Sudtirol 1-0 | Parma-Palermo 1-1 | Venezia-Como 3-1 | Cosenza e Spal in vantaggio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TUTTOB1 : LIVE TB - Diretta Goal Serie B: Ascoli in vantaggio, tris del Venezia - cascinanotizie : ???? Cosenza-Pisa: 1-0 Secondo tempo LIVE ?? Nerazzurri a caccia della nuova impresa - IdeawebTV : Serie D LIVE: i risultati degli anticipi della 33ª giornata in TEMPO REALE e la classifica - SalentoSport : #LIVE! #SERIED/H – #Risultati 29ª giornata, #classifica e prossimo turno -

Il match valido per la 28ª giornata diA 2022/2023 tra Atalanta e Cremonese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium di Bergamo, Atalanta e Cremonese si affrontano nel match valido per la 28° giornata ...GasperiniCLASSIFICAA: Napoli punti 71, Lazio 52, Inter 50, Milan 48, Roma 47, Atalanta 45, Juventus** 41, Udinese 38, Torino, Bologna e Fiorentina 37,Sassuolo 36, Monza 34, Empoli 28, Lecce e ...Luciano Spalletti in conferenza alla vigilia di Napoli - Milan di campionato Mg Torino 19/03/2023 - campionato di calcioA / Torino - Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Luciano Spalletti Luciano Spalletti in conferenza alla vigilia di Napoli - Milan di campionato. ( Pioli ha già parlato ).

Serie B, i risultati della 31^ giornata in diretta LIVE Sky Sport

Roma-Milan, la cronaca LIVE del match Prende il via Roma-Milan, gara valida per la 3 giornata della Poule Scudetto del campionato di Serie A Femminile. Le giallorosse sono al comando della classifica, ...La cronaca in diretta di Cremonese-Atalanta, in programma oggi alle ore 15, in TV su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli hig ...