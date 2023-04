Atp Miami 2023 | Sinner batte Alcaraz in semifinale | finale con Medvedev

(Di sabato 1 aprile 2023) (Adnkronos) – Jannikinall’Atp Masters 1000 di. L’azzurro, testa di serie numero 10,inlo spagnolo Carlos, numero 1 del tabellone, per 6-7 (4-7), 6-4, 6-2 dopo una battaglia di 3h01? e va in, dove affronterà il russo Daniil, testa di serie numero 5, che si aggiudica il derby con Karen Kachanov per 7-6 (7-5), 3-6, 6-3., 21 anni, compie un capolavoro recuperando un set di svantaggio e annullando 2 palle break sul 3-4 del secondo set. Da quel momento, l’azzurro conquista 19 punti su 21 aggiudicandosi il secondo set e volando sul 2-0 nella terza e decisiva frazione.ha a disposizione una palla break nel ...

Sinner, abbiamo perso le parole. Una vittoria straordinaria in una partita straordinaria che consegna definitivamente la rivalità con Alcaraz alla storia del tennis. Jannik perde al tie break il primo ...
Daniil Medvedev è il primo finalista del torneoMasters 1000 diche si sta disputando sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Il russo, quarta testa di serie, si è imposto nel derby contro il connazionale Karen Khachanov, ...

E' il più giovane campione azzurri di un ATP 500. A Miami, se dovesse battere anche Daniil Medvedev, strapperebbe ad Adriano Panatta, vincitore a Stoccolma nel 1975 a 25 anni e 4 mesi, quello di più ...Jannik Sinner, che impresa a Miami. Il tennista altoatesino ha battuto il favorito ... 6-2 in 3h03' e sfiderà adesso per il titolo (e per raggiungere la sesta posizione nella classifica Atp) il russo ...