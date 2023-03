(Di mercoledì 29 marzo 2023) L’obiettivo minimo della stagione diè la qualificazione alle ATP Finals di Torino, in programma dal 12 al 19 novembre. Sebbene non sia trascorso nemmeno 1/3 del 2023, si può dire che la strada intrapresa dall’italiano sia certamente quella giusta. Se infatti prendiamo in considerazione il solo rendimento dell’annata in corso, l’azzurro è il n.5 delATP, ovvero quella che poi effettivamente qualifica per il Masters di fine anno,ha infatti effettuato un doppio balzo grazie all’approdo ai quarti di finale nel Masters1000 di Miami, superando in un colpo solo il britannico Cameron Norrie e l’americano Tommy Paul. Sono 1315 i punti incamerati dal classe 2001, che ormai vede dinanzi a sé solo Novak Djokovic (2430), Daniil ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : JANNIK: CHE PERFEZIONE! ???? In poco più di un’ora Sinner vince su Rublev per 6-2 6-4: una partita sostanzialmente p… - WeAreTennisITA : MAMMA CHE SINNER ?? Prestazione clamorosa di Jannik, che fa sembrare Rublev il numero 100 ATP. Il russo è stato trav… - angelomangiante : Partita devastante di Sinner che vola 62 64 nei quarti a #Miami. Rublev (n.7 al mondo, 7 volte nei quarti Slam, se… - OA_Sport : Jannik Sinner è il n.5 al mondo nel 2023! E nella classifica Race può superare anche Tsitsipas… - - Fprime86 : RT @giovannipelazzo: 71 MINUTI DI PURA MAGIA ???? [10] Jannik #Sinner ???? domina [6] Andrey Rublev ???? 6-2 6-4, volando ai quarti del #MiamiO… -

Stasera l'azzurrocercherà un posto in semifinale a Miami sfidando il finlandese Emil Ruusuvuori.se la vedrà contro Emil Ruusuvuori nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami 2023 , torneo di scena sul cemento outdoor della città della Florida. L'altoatesino è reduce dal quarto ...A Miami sembra tutto apparecchiato per una semifinale trae Carlos Alcaraz , remake del match andato in scena pochi giorni fa a Indian Wells. Entrambi i giocatori sono infatti approdati ai quarti in scioltezza, senza perdere alcun set, ma ...

Sinner frecciarossa, batte Rublev in due set ed è per la terza volta ai quarti di Miami La Gazzetta dello Sport

Le speranze di trionfo italiane rimangono dunque riposte in Jannik Sinner che stasera cercherà un pass per la semifinale sfidando il finlandese Emil Ruusuvuori. Cerundolo, invece, se la vedrà contro ...L’obiettivo minimo della stagione di Jannik Sinner è la qualificazione alle ATP Finals di Torino, in programma dal 12 al 19 novembre. Sebbene non sia trascorso nemmeno 1/3 del 2023, si può dire che la ...