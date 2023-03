Concorso Comune di Arezzo: 4 Insegnanti Scuola dell’Infanzia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Comune di Arezzo ha emesso un Bando di Concorso per la messa al ruolo di 4 Insegnanti di Scuola dell’Infanzia, in categoria C. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Comune di Arezzo: Concorso per 4 Insegnanti di Scuola dell’Infanzia Quello dell’Insegnate dell’Infanzia non é di certo un ruolo semplice, servono doti caratteriali imprescindibili, come la pazienza, l’empatia, una preparazione psicologica adeguata, Professionalità e competenza. L’Insegnante é un punto di riferimento per i bambini e per i genitori, i quali affidano i loro figli molto piccoli a una struttura e personale, che si deve occupare di proteggerli e ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ildiha emesso un Bando diper la messa al ruolo di 4di, in categoria C. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.diper 4diQuello dell’Insegnatenon é di certo un ruolo semplice, servono doti caratteriali imprescindibili, come la pazienza, l’empatia, una preparazione psicologica adeguata, Professionalità e competenza. L’Insegnante é un punto di riferimento per i bambini e per i genitori, i quali affidano i loro figli molto piccoli a una struttura e personale, che si deve occupare di proteggerli e ...

