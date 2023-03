Mara Venier, ospite da Loretta Goggi, sbotta contro un utente: “Sì, mi faccio i c**miei” (Di sabato 25 marzo 2023) La conduttrice sbotta contro un utente su Instagram, che si lamenta della sua presenza da Loretta Goggi Questa sera, 24 marzo 2023, Mara Venier è stata ospitata da Loretta Goggi a Benedetta Primavera, programma in onda su Rai. A farlo sapere, è stata la stessa conduttrice veneta su Instagram con semplice post e una didascalia. Il post ha raggiunto tantissimi like e commenti, sia positivi ma anche negativi. Un utente infatti si è lamentato della presenza di Venier in qualsiasi trasmissione, scrivendo: “Pure?”. A quel punto, la presentatrice nata a Venezia ha replicato a tono: “Pure, sì da Loretta, a Domenica In e mi hanno pure dato due puntate in più, si finisce l’11 giugno a Napoli. E ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 25 marzo 2023) La conduttriceunsu Instagram, che si lamenta della sua presenza daQuesta sera, 24 marzo 2023,è stata ospitata daa Benedetta Primavera, programma in onda su Rai. A farlo sapere, è stata la stessa conduttrice veneta su Instagram con semplice post e una didascalia. Il post ha raggiunto tantissimi like e commenti, sia positivi ma anche negativi. Uninfatti si è lamentato della presenza diin qualsiasi trasmissione, scrivendo: “Pure?”. A quel punto, la presentatrice nata a Venezia ha replicato a tono: “Pure, sì da, a Domenica In e mi hanno pure dato due puntate in più, si finisce l’11 giugno a Napoli. E ...

