Il Tottenham vuole sostituire Conte con Nagelsmann (Di sabato 25 marzo 2023) Nei giorni in cui Antonio Conte torna in Italia, lasciando gli allenamenti del Tottenham a Stellini e Mason in attesa di un esonero che adesso sembra inevitabile, il Bayern Monaco caccia Julian Nagelsmann affidandosi a Tuchel per il finale di stagione. Prima del terremoto a Monaco di Baviera, a Londra si sono già guardati intorno in caso di addio immediato a Conte ma senza trovare una soluzione. Tra i candidati alla panchina del Tottenham si sono fatti i nomi di Luis Enrique e soprattutto Mauricio Pochettino, profilo molto gradito dalle parti del Nord della Capitale inglese e già allenatore degli Spurs dal 2014 al 2019. Entrambi gli allenatori prenderebbero le redini solo a partire dalla nuova stagione, costringendo Ryan Mason, uomo di fiducia, a traghettare nuovamente il club ma questa soluzione non ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 marzo 2023) Nei giorni in cui Antoniotorna in Italia, lasciando gli allenamenti dela Stellini e Mason in attesa di un esonero che adesso sembra inevitabile, il Bayern Monaco caccia Julianaffidandosi a Tuchel per il finale di stagione. Prima del terremoto a Monaco di Baviera, a Londra si sono già guardati intorno in caso di addio immediato ama senza trovare una soluzione. Tra i candidati alla panchina delsi sono fatti i nomi di Luis Enrique e soprattutto Mauricio Pochettino, profilo molto gradito dalle parti del Nord della Capitale inglese e già allenatore degli Spurs dal 2014 al 2019. Entrambi gli allenatori prenderebbero le redini solo a partire dalla nuova stagione, costringendo Ryan Mason, uomo di fiducia, a traghettare nuovamente il club ma questa soluzione non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Il #Tottenham vuole sostituire #Conte con #Nagelsmann Il tedesco avrebbe pure una certa simpatia per il Tottenham,… - idirinho_93 : @alvarosburato @ilmaximiano @Rashfordianoo No aspetta cosa mi sono perso? Il Tottenham vuole prendere Nagelsmann? - fracortellessa : @s7evinkelevra__ @chaseecornfield Stessa cosa che ho pensato io, ma se vuole tornare in Italia, credo sia l’unica o… - 7ettedecoppe : @EleonoraSpagno7 Luis Enrique è una mina vagante oltre alla Liga, Psg Tottenham e Series ( almeno un paio di squadr… - oscarvalle1984 : RT @LucaFioretti13: Rottura imminente tra il #Tottenham e Antonio #Conte, che vuole tornare in Italia ? Serie A sottosopra: #Juventus, #Mi… -