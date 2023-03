Meloni chiede a Bruxelles risposte concrete sull’immigrazione | ma resterà delusa

Leggi su linkiesta

(Di martedì 21 marzo 2023) In vista del Consiglio europeo, calendarizzato il 23 e il 24 marzo, oggi la presidente del Consiglio Giorgiariferirà le priorità italiane al Senato e domani alla Camera. Il prossimo vertice a– spiega La Stampa – per la premier è il momento in cui, in teoria, andrebbe fatto un salto di qualità sui temi dell’immigrazione e del Patto di stabilità. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ieri in una lettera indirizzata ai 27 Paesi membri, ma soprattutto a Roma, ha annunciato «un nuovo sostegno pari a 200 milioni di euro che sarà focalizzato sull’assistenza all’accoglienza» e l’«accelerazione dell’attuazione del meccanismo volontario di solidarietà per i ricollocamenti dei migranti». Palazzo Chigi teme che il vertice di giovedì e venerdì possa portare pochi risultati rispetto alle aspettative generate con l’ultimo ...