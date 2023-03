Il sondaggio travolge sinistra e M5s: "Cifra-record", il Pd della Schlein... impazzisce (Di martedì 21 marzo 2023) I sondaggi politici sono particolarmente attenzionati in queste settimane per un duplice motivo. Il primo è quantificare il peso e la durata del cosiddetto “effetto Elly Schlein”, con il Pd che si è risollevato in maniera significativa da quando a sorpresa è stata eletta la nuova segretaria. Inoltre è interessante capire quanto influiscono le polemiche che le forze di opposizione scatenano puntualmente sul governo, che tra la vicenda di Cutro e altre questioni è spesso fortemente criticato. Stando a quanto emerge dall'ultima rilevazione di Quorum/YouTrend per Sky Tg24, le uniche forze che guadagnano consensi in maniera significativa sono Fratelli d'Italia e Pd. Il partito di Giorgia Meloni è rilevato al 29% (+0,6), mentre quello di Elly Schlein al 19,3% (+0,6). In poche settimane i dem non solo hanno messo la freccia ma hanno anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) I sondaggi politici sono particolarmente attenzionati in queste settimane per un duplice motivo. Il primo è quantificare il peso e la durata del cosiddetto “effetto Elly”, con il Pd che si è risollevato in maniera significativa da quando a sorpresa è stata eletta la nuova segretaria. Inoltre è interessante capire quanto influiscono le polemiche che le forze di opposizione scatenano puntualmente sul governo, che tra la vicenda di Cutro e altre questioni è spesso fortemente criticato. Stando a quanto emerge dall'ultima rilevazione di Quorum/YouTrend per Sky Tg24, le uniche forze che guadagnano consensi in maniera significativa sono Fratelli d'Italia e Pd. Il partito di Giorgia Meloni è rilevato al 29% (+0,6), mentre quello di Ellyal 19,3% (+0,6). In poche settimane i dem non solo hanno messo la freccia ma hanno anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Libero_official : Nel sondaggio Quorum/YouTrend i partiti di #Meloni e #Schlein sono gli unici che crescono in maniera significativa… - Flory39546531 : RT @tempoweb: #Sondaggio Lab21.01, Giorgia #Meloni travolge Elly #Schlein nel confronto diretto: non c’è storia #governo #migranti #fratell… - sacchi_rosa : RT @tempoweb: #Sondaggio Lab21.01, Giorgia #Meloni travolge Elly #Schlein nel confronto diretto: non c’è storia #governo #migranti #fratell… - EugeniaTimpano : RT @tempoweb: #Sondaggio Lab21.01, Giorgia #Meloni travolge Elly #Schlein nel confronto diretto: non c’è storia #governo #migranti #fratell… - patriziarutigl1 : RT @tempoweb: #Sondaggio Lab21.01, Giorgia #Meloni travolge Elly #Schlein nel confronto diretto: non c’è storia #governo #migranti #fratell… -