Fiorentina | dietrofront Amrabat | la società accetta le scuse

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Un ultimo giorno di mercato burrascoso che non sembra, però, destinato a lasciare strascichi in casa. Sofyanè stato reintegrato nel gruppo viola dopo le vicende accadute nelle ultime ore della sessione invernale. Il tentativo di forzare la mano rifiutando di allenarsi, il post social, e un atteggiamento tutto rivolto a convincere laadre il passaggio al Barcellona. Una serie di comportamenti che laha ritenuto inopportuni e fortemente irrispettosi, tanto da escludere il centrocampista marocchino dalla sfida di Coppa Italia contro il Torino. E’ stato lo stesso giocatore, però, a scusarsi propriamente con il gruppo e gli stessi vertici societari della: un comportamento apprezzato dai piani alti della Viola, non più disposti ...

