Il cordoglio dell’Empoli Football Club per la morte di Carlo Tavecchio

Leggi su seriea24

(Di sabato 28 gennaio 2023) Il presidente Fabrizio Corsi, la Vice Presidente e AD Rebecca Corsi, i dirigenti e tutto l’Empoliesprimono il proprioper la scomparsa di, dirigente sportivo ed ex presidente della FIGC. Alla famiglia e a tutti i suoi cari vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la nostra società in questo momento di grande dolore. La FIGC ha disposto che prima di tutte le partite dei campionati nazionali previste per il weekend (compresi i posticipi di lunedì) venga osservato un minuto di raccoglimento per ricordare. In segno di lutto, inoltre, le bandiere del palazzo di Via Allegri – sede della Federazione – e del Centro Tecnico Federale di Coverciano sono tenute a mezz’asta. Fonte articolo e foto: www.empolifc.com seriea24.it: Notizie ...