Pedaggio su Autostrade | dal 1° gennaio scatta aumento del 2% - Economia - quotidiano net

Il ministero dei Trasporti: 'Scongiurati rincari nella maggior partedelle altre società'. Dal primo luglio la cifra da pagare per il transito crescerà di un altro ...L'Autorità di regolazione trasporti sembra intenzionata ad aumentare ildi alcune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Infatti, dal 2018 l'aumento progressivo dei ... Autostrade, aumentano i pedaggi nel 2023: di quanto potrebbero salire le tariffe Il ministero spiega come sia stato scongiurato un aumento che poteva essere del 5% e che si fermerà al 2%. A luglio 2023 ulteriore aumento Aspi dell'1,34% ...I pedaggi sulle arterie di competenza di Autostrade per l'Italia dal primo gennaio aumenteranno del 2%, con aggiunta di un altro 1,34% solo dal primo luglio 2023. (ANSA) ...