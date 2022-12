La vita di Ratzinger | l’infanzia in Germania | l’insegnamento e la rinuncia

(Di sabato 31 dicembre 2022) Nato in una famiglia comune, con il papà poliziotto e la mamma cuoca, è stato fin da ragazzo molto timido e umile, dedicandosi anima e corpo allo studio

Ladi Benedetto XVI è stata d'ispirazione per molti personaggi cinematografici. Da quel giorno ... l'11 febbraio 2013, che lasciò il soglio ponitificio al successore, Papa Francesco ,è ...Josephcioè Benedetto XVI, muore a 95 anni ed ha attraversato tutto il cammino di un secolo didella Chiesa, ha vissuto direttamente il Concilio Vaticano II da giovane consulente teologo dell'... Vita di Ratzinger, l'infanzia in Baviera e la rinuncia «Guida spirituale e grandissimo filosofo che ha saputo comprendere ed interpretare come nessuno la nostra epoca e la pericolosa deriva relativista. Con profondo dispiacere apprendo la ...“Un gigante della fede e della ragione”: Giorgia Meloni ricorda così il Papa emerito Benedetto XVI, a poche ore dalla notizia della sua morte, avvenuta questa mattina. Joseph Ratzinger, 95 anni, è sta ...