Il vestito di Elodie ha una piccola apertura | si intrufolano tutti

(Di sabato 31 dicembre 2022) Donna con una bellezza più unica che rara;conosce benissimo i segreti per far andare fuori di testai suoi fan. InstagramIniziamo, nel parlare di, con qualche curiosità; in pochi forse sanno che la cantante ha una sorella che ha giocato a calcio e ha avuto un passato anche nella Lazio. Da sottolineare la sua presenza nel video di Beautiful Disaster, singolo di Fedez e Mika. Passiamo, ora, a quella che possiamo definire come una curiosità indiretta su; nel corso di una puntata dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show, abbiamo visto Soleil Sorge (nelle vesti di giudice) con lo stesso abito indossato danel corso della sua presenza al Festival di Sanremo. Passando al discorso professionale bisogna sottolineare comesia una cantante di ...

Cosmopolitan

Sono curiosa di Colapesce e Di Martino, dei miei amici Lazza, Marco Mengoni,e Ariete. Da ... Sanremo haquel brano d'oro. Da piccolo guardavo il festival, come tutti gli italiani, in ...Sono curiosa di Colapesce e Di Martino, dei miei amici Lazza, Marco Mengoni,e Ariete. Da ... Sanremo haquel brano d'oro. Da piccolo guardavo il festival, come tutti gli italiani, in ... Foto e dettagli dei look più belli di Elodie su Instagram nel 2022 Donna con una bellezza più unica che rara; Elodie conosce benissimo i segreti per far andare fuori di testa tutti i suoi fan.Per presentare il brano "VIVO" sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, la cantante di "Tikibombom" ha svelato l'inspo-look ideale per la notte del 31 dicembre (e tutte le night out delle vacanze di N ...