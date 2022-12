Terremoto in Italia | tre scosse | preoccupa l’area in cui è avvenuto

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 dicembre 2022)in, trecon epicentro in mare, tra i comuni di Paola e Scalea in Calabria, sono stata avvertite fino a Cosenza. La più forte, di magnitudo 4.0, è avvenuta alle 13.38. Le successive sono state di 2.9 e 2.8 alle 13.43 e alle 13.45. L’epicentro è stato localizzato in mare. Un’altra scossa, sempre localizzata nel Tirreno Meridionale a una profondità di 24 chilometri, c’era stata questa mattina poco dopo le 11, di magnitudo 2.1, come riporta il sito dell’Ingv. Per fortuna non si sono registrati danni e persone o cose, La zona in cui si è verificato ildi oggi è quella del Marsili, il vulcano sommerso più grande d’Europa e del Mediterraneo localizzato nel Tirreno tra Palermo e Napoli, lungo circa 70 km, largo 30 e copre un’area di circa 2.100 km quadrati. Ieri, 28 dicembre, ricorreva ...