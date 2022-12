Tavassi contro Antonella | “E’ più probabile che Edoardo si fidanzi con me che esca da qui con te”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 29 dicembre 2022) E’ stata una serata parecchio movimentata quella di ieri nella casa del Grande Fratello VIP 7. Il gioco del vischio infatti, ha provocato non poche conseguenze per i vipponi. Al centro di tutte le discussioni di giornata, come sempre,Fiordelisi. La concorrente ha messo in discussione il rapporto tra Micol Incorvaia ee il fratello di Guendalina, stanco delle continue provocazioni della Fiordelisi, ha deciso di non stare zitto e di rispondere. Ha detto quindi alla ragazza tutto quello che pensava: dal fatto che è famosa solo perchè scrive ai calciatori sui social, alle considerazioni sul suo modo di essere, la reputa una donna malvagia, falsa e cattiva. Insomma una descrizione davvero molto molto precisa che non ha lasciato la Fiordelisi indifferente, soprattutto perchè la ragazza non si aspettava, da parte di ...