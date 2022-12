Sampdoria | Djuricic dice no alla Salernitana | a gennaio vuole rimanere

Calciomercato.com

QUIout per squalifica, Quagliarella assente per infortunio. Davanti allora ancora spazio per Montevago con Gabbiadini, Caputo tenuto a riposo perché vicino alla cessione. Le ...Finisce 3 - 0 l'ultima amichevole disputata nel ritiro turco di Antalya dalla, di fronte il Kaysar, squadra che milita nella seconda divisione del campionato kazako. ...da Trimboli e. ... Sampdoria, Djuricic dice no alla Salernitana: a gennaio vuole ... Un giocatore corteggiato in casa Sampdoria è il trequartista Filip Djuricic. Sul calciatore serbo, ad esempio, negli scorsi giorni si era mossa la Salernitana, sondando la volontà del ragazzo e l'even ...La Sampdoria prepara la sfida contro il Sassuolo, Stankovic dovrà trovare chi schierare al posto di Filip Djuricic… La Sampdoria del tecnico Dejan Stankovic prepara la trasferta di Sassuolo che aprirà ...