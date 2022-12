(Di giovedì 29 dicembre 2022) La conferenza stampa seguente l’approvazione della manovra di Bilancio ce la aspettavamo sulla falsa riga della nuova verve di cui si è vestita Giorgia Meloni, l’ex pasionaria calatasi perfettamente nella veste istituzionale che le compete. L’attesa, lo ammettiamo, era tanta. Seguiva mesi in cui ne abbiamo sentite davvero tante, e spesso tendente al futile. La premessa non era quella di fare presto per poter prendere le redini di un Paese che doveva uscire dalla crisi? E invece, allora, via alle danze: dal limite al contante al tira e molla sui POS e conseguenti sanzioni, dalle ricette digitali allo SPIDtralasciare la caccia al cinghiale e le convocazioni via fax. E a fare spalla a tale narrazione dai palazzi romani hanno contribuito – oltre alla stampa – anche altri, ministri come Sangiuliano e Valditara ad esempio. Ci aspettavamo altro, perché lo stand ...

... per distrarre l'elettoresempre più deluso: ecco allora l'ineffabile La Russa cercare di ...con i partiti per confrontarsi "sui vari modelli di riforma costituzionale come il,...... o ancora meglio decidere quali intercettazioni usare e quali far sapere che si possono usare ! E addio Costituzione e spazio aperto al '' autoritario (il... Presidenzialismo meloniano: un ibrido senza troppa chiarezza | F-Mag GROSSETO - Il Coordinamento nazionale per la Democrazia costituzionale insieme ad altre associazioni della società civile ed alcune sigle sindacali della ...S’intravvede un ennesimo sorpasso a destra. Stavolta i Fratelli d’Italia mettono la freccia su una delle corsie che la Lega ritiene[...] e rivendica come preferenziale: quella dell’autonomia. A far in ...