Maurizio Battista contro la ex | ‘Non mi fa vedere mia figlia’ | le accuse sui social

(Di giovedì 29 dicembre 2022), noto comico romano, racconta le sue vicissitudini familiari postando anche dei video nei quali accusa l’ex moglie di non farglila figlia Anna, una bimba di 6 anni e dichiara: “Devo chiedere l’elemosina per veder due giorni mia figlia? Sono due settimane che non la vedo. Adesso andiamo con in tribunale e vedremo”. Secondo il comico la donna non starebbe tenendo fede agli accordi presi e dopo aver denunciato quanto gli sta capitando suiora ribadisce: “Il 22 e il 24 dicembre non mi è stata data, adesso ha un po’ di febbre. Ho chiesto di poterla tenere il 31, quando faccio lo spettacolo, ma la signora mi ha risposto: ‘Eh vediamo’. L’ultimo video dipostato suianche stamattina, 29 dicembre, ha postato un video su ...

Repubblica TV

"Devo chiedere l'elemosina per veder due giorni mia figlia Sono due settimane che non la vedo. Adesso andiamo con in tribunale e vedremo". A parlare è, noto comico romano, che in due video postati sui social accusa la sua ex moglie perché non avrebbe rispettato gli accordi per vedere la figlia Anna di 6 anni. "Il Questo contenuto ...... ovvero il Tempio Malatestiano), San Bartolomeo ( San Giovanninell'omonimo Borgo), San ...ai giorni nostri si batteranno fra gli altri Vittorio Sgarbi e l'antiquario rimineseBalena . Maurizio Battista, sfogo social contro la ex: 'Non mi fa vedere la bambina' Su Facebook il noto comico romano posta due video in cui accusa l'ex moglie per non aver rispettato gli accordi per incontratre la bambina di 6 anni. Dal ...Paolo Mieli e Pierluigi Battista, Maurizio De Giovanni, Sandro Veronesi, Emanuele Trevi, Monsignor Dario Edoardo Viganò, il teologo Don Gennaro Matino. E ancora, tra gli altri, Serena Rossi e Luca ...