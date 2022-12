la Repubblica

... Frozen planet II - Incanto di ghiaccio (docu - serie), in onda alle 21.20 su Rete 4 Sissi: stagione 2, episodi 3 e 4 (serie tv), in onda dalle 21.20 su Canale 5- Venditti & ...Grande musica italiana sul Nove . Stasera, giovedì 29 dicembre va in onda Venditti e De Gregori, film evento che riunisce il meglio dell'omonima serie di Discovery+: il racconto "dietro le quinte" del tour leggendario di Francesco De Gregori e Antonello Venditti che sta ... Venditti e De Gregori, il film 'Falegnami & Filosofi' prima tv sul Nove Falegnami e Filosofi stasera su Nove e in streaming: il tour in tv di Antonello Venditti e Francesco De Gregori ...Stasera, giovedì 29 dicembre 2022, arriva sul Nove "Venditti e De Gregori - Falegnami & Filosofi", il documentario che racconta il tour 2022 dei cantautori.